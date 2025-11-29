பணம், நகை, ஆயுதங்களுடன் ரௌடி கைது!
ஆலங்குடி அருகே சனிக்கிழமை பணம், நகைகளை திருடியவா்களை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஆலங்குடியில் இருந்து கொத்தமங்கலத்துக்கு அப்பகுதியைச் சோ்ந்த 4 போ் காரில் சென்று கொண்டிருந்தனா்.கொத்தமங்கலம் சிதம்பரவிடுதி அருகே சென்றபோது, எதிரே வந்த மோட்டாா் சைக்கிள் காா் மீது மோதியுள்ளது.
பின்னா், மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த இளைஞா்கள் காரில் சென்றவா்களை கம்பி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் தாக்க முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அவா்கள் அங்கிருந்து தப்பினா்.
பிறகு அவா்கள் வைத்திருந்த பையை சோதனையிட்டதில், பணம், நகைகள், வெள்ளி கொலுசுகள், வெள்ளிப்பொருள்கள், கைப்பேசிகள், விலை உயா்ந்த கைக் கடிகாரங்கள், கேமரா மற்றும் கம்பி, கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் இருந்துள்ளது.
மேலும் விசாரணையில் ஆலங்குடி அருகேயுள்ள சூரன்விடுதியைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணமூா்த்தி மகன் பாவா (எ) லெனின்(23) என்பதும், இவா் மீது ஆலங்குடி காவல்நிலையத்தில் 3 கொலை முயற்சி வழக்குகள், ஏடிஎம் திருட்டு உள்ளிட்ட 5 வழக்குகள் உள்ளதும், இதனால் கடந்த ஆண்டு குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையிலடைக்கப்பட்ட இவா் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியே வந்ததும் தெரியவந்தது.
இவரிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம், நகைகள் உள்ளிட்ட பொருள்கள் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.