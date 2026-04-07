அமைச்சா் சிவ.வீ.மெய்யநாதனின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 39 லட்சம்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராகப் போட்டியிடும், பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறை அமைச்சா் சிவ.வீ. மெய்யநாதனின் மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ. 39 லட்சம்.
ஆலங்குடி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் திங்கள்கிழமை அவா் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவுடன் அளிக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள்:
கையிருப்பு ரொக்கம் ரூ. 50 ஆயிரம். வங்கியிருப்பு, தங்கம் உள்ளிட்ட அசையும் சொத்துகள் மதிப்பு ரூ. 24,19,380, மனைவி மெ. சுமதியிடம் ரூ. 89,40,549.
நிலம், கட்டடங்கள் உள்ளிட்ட அசையாச் சொத்துகளின் மதிப்பு ரூ. 15 லட்சம். மனைவி சுமதி பெயரில் ரூ. 1,95,00,000. அமைச்சா் பெயரில் கடன் இல்லை. மனைவி பெயரில் கடன் ரூ. 81,06,237.
வருமான வரித் துறையில் 2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வருமானக் கணக்குப்படி ஆண்டு வருவாய் ரூ. 10,42,710, மனைவி மெ. சுமதியின் ஆண்டு வருவாய் ரூ. 13,83,930.
வழக்குகள் எதுவும் இல்லை, தண்டனை எதுவும் பெறப்படவில்லை.
தொடர்புடையது
புதுகை திமுக வேட்பாளா் சொத்து மதிப்பு ரூ. 8 கோடி
சுந்தர். சியின் சொத்து விவரங்கள் வெளியீடு!
உதயநிதி ஸ்டாலின் சொத்து விவரம்
பங்குச் சந்தை உயர்வு எதிரொலி: முதலீட்டாளர்களின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 9.18 லட்சம் கோடியாக அதிகரிப்பு!
வீடியோக்கள்
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு