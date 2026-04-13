மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளரை ஆதரித்து வைகோ பிரசாரம்

மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில், கந்தா்வகோட்டை தொகுதியில் போட்டியிடும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளா் மா. சின்னதுரையை ஆதரித்து மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
கந்தா்வகோட்டை பேருந்து நிலையத்துக்கு முன்பாக அவா் பிரசாரம் செய்து பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் மு. க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சியில், மகளிா் உரிமைத் தொகை, நான் முதல்வன் என பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி சிறப்பான ஆட்சியை நடைபெற்று வருகிறது. அரசின் நலத் திட்டங்கள் தொடரவும், சிறப்பான ஆட்சி மீண்டும் அமையவும் அனைவரும் திமுக கூட்டணி கட்சிகளை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும்.
திராவிட கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்துக் கொண்டு, தமிழகத்தில் திராவிடக் கட்சிகளை வேரோடு அழிப்போம் என்ற மத்திய அமைச்சா் அமித்ஷாவின் பேச்சு கண்டிக்கத்தக்கது என்றாா் வைகோ.
பிரசாரக் கூட்டத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சியின் பல்வேறு நிா்வாகிகள் தொண்டா்கள் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.
பழனிக்கு எத்தனை முறை பாஜக காவடி எடுத்தாலும் தமிழகத்தில் தாமரை மலராது! - எம்.ஏ. பேபி
பாபநாசத்தில் ஐயுஎம்எல் வேட்பாளரை ஆதரித்து வைகோ பிரசாரம்
மாா்க்சிஸ்ட் பொதுச் செயலா் எம்.ஏ.பேபி இன்று பிரசாரம்
சாத்தூரில் திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து வைகோ பிரசாரம்
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
