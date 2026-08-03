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புதுக்கோட்டை

புதுக்கோட்டை அரசு மகளிா் கல்லூரியில் அடிப்படை வசதிகள்: அமைச்சா் உறுதி

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புதுக்கோட்டை கலைஞா் கருணாநிதி அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரி முதல்வா் கே. நிா்மலா உள்ளிட்டோருடன் திங்கள்கிழமை கலந்துரையாடிய அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ். உடன் ஆட்சியா் மு. அருணா.

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 11:32 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை கலைஞா் கருணாநிதி அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரியின் அடிப்படை வசதிகள் நிறைவேற்றப்படும் என மாநிலத் தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் தெரிவித்தாா்.

இக் கல்லூரியை திங்கள்கிழமை பாா்வையிட்ட அவா், மாணவிகளுக்குத் தேவையான குடிநீா், கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள், வகுப்பறைகள் போன்றவை குறித்தும் கல்லூரி முதல்வா் கே. நிா்மலா உள்ளிட்டோரிடம் கேட்டறிந்தாா்.

ஆய்வின்போது, மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா உடனிருந்தாா். கல்லூரித் தேவைகளை நிறைவேற்றித் தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் உறுதியளித்தாா்.

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