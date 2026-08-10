இலுப்பூர் அருகே முன்னாள் ஊராட்சிமன்ற தலைவர் வெட்டிக் கொலை!

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், இலுப்பூர் அருகே கோங்குடிபட்டி முன்னாள் ஊராட்சிமன்ற தலைவர் நாகராஜ் (59) வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பாக்குடி கவரச்சி குளக்கரை தார் சாலை நடுவே வெட்டுக்காயத்துடன் சடலமாகக் கிடந்தவரை போலீஸார் மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக இலுப்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
சொத்து பங்கு பிரச்னை காரணமாக இந்தக் கொலை நடைபெற்றிருக்கலாம் என்று முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வருவதாக போலீஸ் வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Nagaraj (59), the former panchayat president of Irundirapatti near Illuppur in Pudukkottai district, has been hacked to death.
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