பொன்னமராவதி அருகே உள்ள சேரனூரில் கண்மாயில் நடைபெற்ற பணியின் போது 510 பழங்கால நாணயங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை கண்டெடுக்கப்பட்டன.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பொன்னமராவதி அருகே உள்ள சேரனூா் சேரனிக்கண்மாய் அருகே விபி-ஜி ராம் ஜி திட்டத்தின் கீழ் புதிய குளம் வெட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதில், செவ்வாய்க்கிழமை பணியாளா்கள் மண் வெட்டிக்கொண்டிருந்தபோது சுவாமி மற்றும் பாம்பு உருவம் பொறிக்கப்பட்ட 510 பழங்கால நாணயங்கள் கிடைக்கப்பெற்றன.
இதுகுறித்து ஊராட்சி செயலா் முருகவேல் அளித்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் அரசமணி, நாணயங்களை பாா்வையிட்டாா்.
பின்னா் அந்த நாணயங்கள், பணியாளா்கள் முன்னிலையில் கிராம நிா்வாக அலுவலா் முருகேசனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதை அவா் பொன்னமராவதி வட்டாட்சியா் ச.பழனிசாமியிடம் ஒப்படைத்தாா்.
இந்த நாணயங்கள் பழங்கால செப்புக்காசுகள் எனவும், உலோக நாணயங்கள் எனவும் கூறப்படுகிறது.
எனவே, இந்த இடத்தை தொல்லியல் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சித் துறையினா் பாா்வையிட்டு அகழ்வாராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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