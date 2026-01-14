‘பராசக்தி’ படம் குறித்து இன்றைய காங்கிரஸாா் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை
‘பராசக்தி’ படம் குறித்து இன்றைய காங்கிரஸாா் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்றாா் மாநில இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி.
புதுக்கோட்டையில் புதன்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டி: திராவிடப் பொங்கலுக்கு பொங்கல் வைப்போம் என சீமான் கூறியிருக்கிறாா். அவா் எதற்கு வேண்டுமானாலும் பொங்கல் வைப்பாா். தமிழா் பொங்கலும் இணைந்ததுதான் திராவிடப் பொங்கல்.
தனக்கு ஓா் ஆபத்து என்றவுடன், தமிழா் மீதான தாக்குதல் என்கிறாா் பாஜக முன்னாள் தலைவா் அண்ணாமலை. அவா் மும்பையில் ஹிந்தியில் என்ன பேசினாா் என்று அங்கேயும் புரியவில்லை, இங்கேயும் புரியவில்லை.
பாஜக-அதிமுக கூட்டணியால் திமுக அணிக்கு நெருக்கடி கொடுக்க முடியாது. அவா்களால் அவா்கள் கூட்டணியைப் பலப்படுத்தவும் முடியாது.
புதிது புதிதாக உருவாகி வரும் லெட்டா் பேடு கட்சிகளைத்தான், தங்கள் கூட்டணியில் சேரப் போவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருப்பாா்.
‘ஜனநாயகன்’ படத்துக்கான தணிக்கைச் சான்றிதழ் கிடைக்காதது குறித்து விஜய் ஏதும் சொல்லாதிருப்பதில் இருந்து, அவரது தைரியத்தைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
1967-இல் நடைபெற்ற ஹிந்தி எதிா்ப்புப் போராட்டத்தைப் பற்றியதுதான் ‘பராசக்தி’ திரைப்படம். அதை காங்கிரஸ் எதிா்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் பழைய காங்கிரஸ், இன்றைக்குள்ள காங்கிரஸ் புதிய காங்கிரஸ்.
அதேபோல, கூட்டணி பற்றி காங்கிரஸ் கட்சியில் அவரவா் ஆசைகளை வெளிப்படுத்துகிறாா்கள். இதனால் கூட்டணியில் பிளவு ஏற்படாது.
காங்கிரஸ் ஆட்சிக்காலத்தைவிட பாஜக ஆட்சிக்காலத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய நிதி வழங்கியிருப்பதாக கூறிவருகிறாா்கள். காங்கிரஸ் ஆட்சிக்காலத்தில் இருந்த வருவாய் என்ன? பாஜக ஆட்சிக்காலத்தில் இருக்கும் வருவாய் என்ன? வருவாயில் சிறுதுளியைத்தான் நமக்குத் தந்திருக்கிறாா்கள். நிச்சயமாக அவா்கள் பெரிய தொகையைத் தரவில்லை.
அடிப்படை வசதிகளை உருவாக்கும்போது அரசின் கடன் அதிகரிக்கத்தான் செய்யும். அதையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்தான் வைத்திருக்கிறோம். கடன் எல்லைக்கு உள்பட்டுதான் கடன் வாங்குகிறோம் என்றாா் ரகுபதி.