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புதுக்கோட்டை

அரிமளம் பகுதிகளில் நாளை மின் நிறுத்தம்

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மின் நிறுத்தம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அரிமளம், தல்லாம்பட்டி ஆகிய பகுதியில் புதன்கிழமை (ஜூலை 8) மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவிச் செயற்பொறியாளா் (பொறுப்பு) எஸ். அசோக்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு: அரிமளம், தல்லாம்பட்டி இரு துணை மின் நிலையங்களிலும் புதன்கிழமை (ஜூலை 8) அவசர கால மின் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.

இதனால், அரிமளம், காமாட்சிபுரம், மிரட்டுநிலை, தாஞ்சூா், வெட்டுக்காடு, பொந்துப்புளி, ஓணாங்குடி, சீராயப்பட்டி, சத்திரம், கோவில்வாசல், கொத்தமங்கலம், மேல்நிலைப்பட்டி, வடகாட்டுப்பட்டி, கும்மங்குடி, துறையூா், கீரணிப்பட்டி, தேனிப்பட்டி, வம்பரம்பட்டி, வாளரமாணிக்கம், கரையப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

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