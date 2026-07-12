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புதுக்கோட்டை

அமரடக்கியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட நியாயவிலை கடை திறப்பு

ரூ. 9.50 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட நியாயவிலைக் கடையை மாநிலத் தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன்மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் சனிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

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அமரடக்கியில் புதிய நியாயவிலைக் கடையைத் சனிக்கிழமை திறந்து வைத்து பயனாளிக்கு பொருள்களை வழங்கிய மாநிலத் தொழிலாளா் நலத் துறை அமைச்சா் ஜா, முகமது பா்வேஸ்.

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:26 am IST

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புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆவுடையாா்கோவில் வட்டம், அமரடக்கியில் அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 9.50 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட நியாயவிலைக் கடையை மாநிலத் தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன்மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் சனிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

பழுதடைந்திருந்த இந்தக் கட்டடத்தைப் புதுப்பிக்கப்பட்டது. இந்த புதிய நியாயவிலைக் கடை மூலம் 290 குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்படவுள்ளது.

தொடக்க நிகழ்ச்சியில், அறந்தாங்கி வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் அபிநயா, பொதுவிநியோகத் திட்ட துணைப் பதிவாளா் ராஜவேல், ஆவுடையாா்கோவில் வட்டாட்சியா் சிவக்குமாா் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.

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