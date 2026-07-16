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புதுக்கோட்டை

அரசுப் பள்ளிகளில் காமராஜா் பிறந்தநாள் விழா

ஆலங்குடி அருகேயுள்ள வடகாடு ஊராட்சி புள்ளாச்சி குடியிருப்பு அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் முன்னாள் முதல்வா் காமராஜரின் பிறந்தநாள் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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ஆலங்குடி அருகேயுள்ள வடகாடு ஊராட்சி புள்ளாச்சி குடியிருப்பு அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்கள்

Updated On :16 ஜூலை 2026, 1:55 am IST

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ஆலங்குடி அருகேயுள்ள வடகாடு ஊராட்சி புள்ளாச்சி குடியிருப்பு அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் முன்னாள் முதல்வா் காமராஜரின் பிறந்தநாள் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் மரிய விமலா ஜான்சிராணி தலைமை வகித்தாா். பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவா் ஷீலா, ஆசிரியை நித்தியவாணி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

விழாவில், பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கலை இலக்கிய நிகழச்சிகள் நடைபெற்றன. பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது. மேலும் இப்பள்ளியில் பயின்று வடகாடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 பொதுதோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவி ஆா். ஜனனி பாராட்டப்பட்டாா்.

விழாவில், ஓய்வு பெற்ற கால்நடை பராமரிப்புத் துறை மண்டல இணை இயக்குநா் வி.சின்னப்பா, ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியா் ராஜேந்திரன், அறிவொளி கருப்பையா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

கந்தா்வக்கோட்டை: கந்தா்வகோட்டை ஒன்றியம், அக்கச்சிப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் காமராஜா் பிறந்த நாள் கல்வி வளா்ச்சி நாளாக கொண்டாடப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை ஆசிரியா் க. தமிழ்செல்வி தலைமை வகித்தாா். தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க கந்தா்வகோட்டை ஒன்றியத் தலைவரும் அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியருமான அ.ரகமதுல்லா, ஆசிரியா்கள் செல்விஜாய், கௌரி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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