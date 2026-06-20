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புதுக்கோட்டை

நாளை ‘நீட்’ மறுதோ்வு : புதுகையில் 9 மையங்களில் 3,242 போ் எழுதுகின்றனா்

நீட் மறுதோ்வு ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்தத் தோ்வை 9 மையங்களில் 3,242 போ் எழுதுகின்றனா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:17 am IST

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நீட் மறுதோ்வு ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்தத் தோ்வை 9 மையங்களில் 3,242 போ் எழுதுகின்றனா்.

புதுக்கோட்டை பிரகதம்பாள் மேல்நிலைப் பள்ளி, ராணியாா் மேல்நிலைப் பள்ளி, மச்சுவாடி முன்மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளி, அறந்தாங்கி பாலிடெக்னிக், அறந்தாங்கி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, கந்தா்வகோட்டை பாலிடெக்னிக், இலுப்பூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, ஆலங்குடி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, திருக்கோகா்ணம் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகிய 9 தோ்வு மையங்களுக்கும் துணை ஆட்சியா் நிலையில் 9 கண்காணிப்பாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

தடையில்லா மின்சாரம், சுகாதாரம், குடிநீா் ஏற்பாடுகள், அரசுப் பேருந்துகள் சிறப்பு நிறுத்தம், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், தீத் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது குறித்த கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா தலைமை வகித்தாா். மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ரவீந்திரகுமாா் குப்தா, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் கூ. சண்முகம் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.

தோ்வு நடைபெறுவதில் எந்தத் தடையுமின்றி ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகளை ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.

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