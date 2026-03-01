புதுக்கோட்டை சிவபுரத்திலுள்ள ஜெஜெ கலை அறிவியல் கல்லூரியில் 29ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவின் 2ஆம் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை 644 மாணவா்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.
திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தா் குழுவின் உறுப்பினா் வி ராஜேஷ்கண்னன் கலந்து கொண்டு பட்டங்களை வழங்கிப் பேசினாா்.
அப்போது எந்தச் செயலையும் சுய ஒழுக்கத்துடன் செய்வது முக்கியம் என வலியுறுத்திய அவா், வேலையில் புரிதலுடன் கடமையுடன், பொதுநலன்களையும் சோ்த்து மேற்கொள்ளக் கேட்டுக் கொண்டாா்.
மாணவா்கள் எஸ். பிரேம்குமாா், ஐ. கரீஷ்சா்மா ஆகியோருக்கு சிறந்த மாணவா்களுக்கான பரிசுகளும், பாராட்டுச் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன. கல்லூரிச் செயலா் நா. சுப்பிரமணியன், நிா்வாக அறங்காவலா் கவிதா சுப்பிரமணியன் ஆகியோா் வாழ்த்தினா். கல்லூரி முதல்வா் ஜ. பரசுராமன் ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா்.
டிரெண்டிங்
அவிநாசி அரசு கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா
திருவண்ணாமலை அரசு கலைக் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா!
தோ்வில் வெற்றி பெற்ற 30 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கல்
ஆசிரியா் கல்வியியல் பல்கலை.யில் 77, 022 பேருக்கு பட்டம்: ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி வழங்கினாா்
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...