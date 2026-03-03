Dinamani
புதுக்கோட்டை

திருவப்பூா் கோயில் தேரோட்டம்: மாா்ச் 9-இல் உள்ளூா் விடுமுறை!

திருவப்பூா் முத்துமாரியம்மன் கோயிலின் மாசிப் பெருந்திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டத்தையொட்டி வரும் மாா்ச் 9-ஆம் தேதி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கு உள்ளூா் விடுமுறை

3 மார்ச் 2026

திருவப்பூா் முத்துமாரியம்மன் கோயிலின் மாசிப் பெருந்திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டத்தையொட்டி வரும் மாா்ச் 9-ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கு உள்ளூா் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா அறிவித்துள்ளாா்.

அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிலையங்களுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாகவும், அன்றைய நாளுக்கு மாற்றாக மாா்ச் 14-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலைநாளாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட கருவூலம் மற்றும் சாா்நிலைக் கருவூலகங்கள் மட்டும் குறைந்தபட்ச பணியாளா் எண்ணிக்கையுடன் செயல்படும். அதேபோல, ஏற்கெனவே திட்டமிடப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அரசுப் பொதுத்தோ்வுகள் அதன்படி நடைபெறும் என்றும் ஆட்சியா் மு. அருணா அறிவித்துள்ளாா்.

