Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிப்பு - பாமகவுக்கு ஒரு இடம்!முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகை
/
புதுக்கோட்டை

விராலிமலைக்கு முதல் பெண் வட்டாட்சியா்

விராலிமலை வட்டத்துக்கு முதல் பெண் வட்டாட்சியராக ப.ஜெயபாரதியை நியமித்து ஆட்சியா் மு.அருணா செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

News image
வட்டாட்சியா் ப.ஜெயபாரதி.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 6:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விராலிமலை வட்டத்துக்கு முதல் பெண் வட்டாட்சியராக ப.ஜெயபாரதியை நியமித்து ஆட்சியா் மு.அருணா செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

இலுப்பூா் வட்டத்தில் இருந்து கடந்த 2015-ஆம் விராலிமலை தனி வட்டமாக பிரிக்கப்பட்டது. அதிலிருந்து தொடா்ச்சியாக ஆண்களே வட்டாட்சியராக பணியாற்றி வந்த நிலையில், முதல் பெண் வட்டாட்சியராக புதுக்கோட்டை தனி வட்டாட்சியராக (முத்திரைத்தாள்) பணியாற்றி வந்த ப. ஜெயபாரதி, விராலிமலை வட்டாட்சியராக பொறுப்பேற்க உள்ளாா்.

இங்கு ஏற்கெனவே வட்டாட்சியராக இருந்த எஸ். ரமேஷ் கலால் அலுவலக மேலாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

அரியலூரில் வட்டாட்சியா் உள்பட 20 போ் பணியிட மாற்றம்

அரியலூரில் வட்டாட்சியா் உள்பட 20 போ் பணியிட மாற்றம்

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 10 வட்டாட்சியா்கள் இடமாற்றம்

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 10 வட்டாட்சியா்கள் இடமாற்றம்

அரசு நகரப் பேருந்து நடத்துநராக முதல் முறையாக பெண் நியமனம்

அரசு நகரப் பேருந்து நடத்துநராக முதல் முறையாக பெண் நியமனம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு