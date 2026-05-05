விராலிமலை தொகுதியை தக்கவைத்தது அதிமுக

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சா் சி. விஜயபாஸ்கா் தவெக வேட்பாளா் பொ.முருகேசனை விட 62,073 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,25,159 வாக்குகள் உள்ள நிலையில், தோ்தலில் 2,03,999 வாக்குகள் பதிவானது. 1,818 அஞ்சல் வாக்குகள் பதிவானது.
சி. விஜயபாஸ்கா் (அதிமுக) 1,05,773
பொ. முருகேசன் (தவெக) 43,700
கே.கே. செல்லப்பாண்டியன் (திமுக) 40,397
கே. சத்தியலட்சுமி (நாதக) 9,467
பி. காா்த்திகா (அபுமமுக) 834
அ. செல்வராஜ் (புதிய தமிழகம்) 251
கு. பழனிச்சாமி (விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளா் கட்சி) 261
ச. அடைக்கலராஜ் (சுயேச்சை) 96
ப. அழகா்(சுயேச்சை) 52
மு. சத்திராஜோதி (சுயேச்சை) 60
ரா. சுப்பையா (சுயேச்சை) 75
ஆ. திருமுருகன் (சுயேச்சை) 70
க. திருமுருகன் (சுயேச்சை) 218
வே. திருவேந்திரன் (சுயேச்சை) 424
அ. பழனிச்சாமி (சுயேச்சை) 134
கே.கே. பாலசுப்பிரமணியன் (சுயேச்சை) 205
ம. பாலசுப்பிரமணியன் (சுயேச்சை) 130
த. பாலவேல் முருகேசன் (சுயேச்சை) 215
கு. மகேந்திரன் (சுயேச்சை) 555
மா. மணிகண்டன் (சுயேச்சை) 157
க. மதியழகன் (சுயேச்சை) 58
ப. ராஜா(சுயேச்சை) 42
ம. வீரமணி (சுயேச்சை) 90
மூ. வீரமணி (சுயேச்சை) 56
ரா. ஜெயகாந்தி (சுயேச்சை) 153
அ. ஜோதிவேல் (சுயேச்சை) 73
நோட்டா- 375 வாக்குகள்.
