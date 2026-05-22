புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பணியின்போது உயிரிழந்த கட்டுமானத் தொழிலாளா்களின் குடும்பங்களுக்கு நல வாரியத்தின் நிதி தலா ரூ. 5 லட்சத்துக்கான காசோலைகளை மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
தமிழ்நாடு அரசின் தொழிலாளா் நலத் துறை சாா்பில் தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளா் மற்றும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளா் நல வாரியங்கள் மூலம் இந்த நிதியுதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
கட்டுமானத் தொழிலாளா்கள் மல்லிகா, அடைக்கலம், சக்திவேல், முருகேசன் ஆகியோா் பணியின்போது அண்மைக்காலத்தில் இறந்தவா்கள். நல வாரிய உறுப்பினா்களான இவா்களின் குடும்பத்தினா் இறப்பு நிதி கோரி விண்ணப்பித்திருந்தனா்.
இதையடுத்து தலா ரூ. 5 லட்சம் வீதம் மொத்தம் ரூ. 20 லட்சத்துக்கான காசோலைகள் இறந்தவா்களின் வாரிசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், தொழிலாளா் நல உதவி ஆணையா் அ. கௌரி, உதவிக் கணக்கு அலுவலா் செல்லத்துரை ஆகியோரும் உடனிருந்தனா்.