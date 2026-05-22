புதுக்கோட்டை

கட்டுமானத் தொழிலாளா்களின் வாரிசுகளுக்கு வாரிய நிதி வழங்கல்

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரகதத்தில் பணியின்போது இறந்த கட்டுமானத் தொழிலாளா்களின் வாரிசுகளுக்கு நிதி காசோலைகளை வியாழக்கிழமை வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா (வலதுஓரம்).

Updated On :22 மே 2026, 4:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பணியின்போது உயிரிழந்த கட்டுமானத் தொழிலாளா்களின் குடும்பங்களுக்கு நல வாரியத்தின் நிதி தலா ரூ. 5 லட்சத்துக்கான காசோலைகளை மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.

தமிழ்நாடு அரசின் தொழிலாளா் நலத் துறை சாா்பில் தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளா் மற்றும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளா் நல வாரியங்கள் மூலம் இந்த நிதியுதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

கட்டுமானத் தொழிலாளா்கள் மல்லிகா, அடைக்கலம், சக்திவேல், முருகேசன் ஆகியோா் பணியின்போது அண்மைக்காலத்தில் இறந்தவா்கள். நல வாரிய உறுப்பினா்களான இவா்களின் குடும்பத்தினா் இறப்பு நிதி கோரி விண்ணப்பித்திருந்தனா்.

இதையடுத்து தலா ரூ. 5 லட்சம் வீதம் மொத்தம் ரூ. 20 லட்சத்துக்கான காசோலைகள் இறந்தவா்களின் வாரிசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், தொழிலாளா் நல உதவி ஆணையா் அ. கௌரி, உதவிக் கணக்கு அலுவலா் செல்லத்துரை ஆகியோரும் உடனிருந்தனா்.

குடிநீா் பிரச்னைகளில் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும்

உள்ளூா் வேலைவாய்ப்பு, தொழிலாளா் கண்ணியத்துடன் குழுமத்தின் வளா்ச்சி!

நடமாடும் மருத்துவ கிளினிக் உள்பட தொழிலாளா்களுக்கான பல்வேறு நலத் திட்டங்கள்: முதல்வா் ரேகா குப்தா அறிவிப்பு

வழக்கத்தைவிட வெப்பம் அதிகரிக்கலாம்: மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

