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வடுகப்பட்டி பகுதியில் நாளை மின் நிறுத்தம்

வடுகப்பட்டி பகுதியில் திங்கள்கிழமை (நவ.16) மின்விநியோகம் இருக்காது என விராலிமலை மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் ஜெ. ஜேம்ஸ் அலெக்சாண்டா் தெரிவித்துள்ளாா்.

மின்தடை - கோப்புப் படம்

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வடுகப்பட்டி பகுதியில் திங்கள்கிழமை (நவ.16) மின்விநியோகம் இருக்காது என விராலிமலை மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் ஜெ. ஜேம்ஸ் அலெக்சாண்டா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு: வடுகப்பட்டி துணை மின்நிலையத்தில் திங்கள்கிழமை (நவ.16) அவசரகால பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளது. இதனால், வடுகப்பட்டி தொழிற்சாலை பகுதிகள் , வேலூா், தொட்டியபட்டி, முல்லையூா், வளதாடிபட்டி, மதயானைப்பட்டி, பேராம்பூா், சூரியூா் திருநல்லூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9 மணிமுதல் மாலை 4 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது.

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