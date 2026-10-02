பனை மரங்களை வெட்ட அனுமதி அவசியம்
தமிழ்நாட்டின் மாநில மரமான பனைமரங்களை தவிா்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளில் வெட்ட நேரிடும்போது அதற்கான அனுமதியை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பெற வேண்டியது அவசியம் என மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா அறிவித்துள்ளாா்.
வெட்டப்பட்ட பனை மரங்கள். - கோப்புப் படம்
தமிழ்நாட்டின் மாநில மரமான பனைமரங்களை தவிா்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளில் வெட்ட நேரிடும்போது அதற்கான அனுமதியை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பெற வேண்டியது அவசியம் என மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா அறிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தமிழ்நாட்டின் மாநில மரமான பனை மரம், தமிழா்களின் வாழ்வியலோடும், பண்பாட்டோடும், பாரம்பரியத்தோடும் நெருங்கிய தொடா்புடையது.
தவிா்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளில் பனை மரங்களை வெட்ட நேரிடும் போது பனை மரங்களை வெட்டுவதற்கு அனுமதி வேண்டி தனி நபா், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உழவா் செயலியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் . மாவட்ட ஆட்சியரின் உரிய அனுமதி பெற்ற பின்னரே பனை மரங்களை வெட்ட வேண்டும். இதுதொடா்பான மேலதிக தகவல்களுக்கு அருகில் உள்ள வட்டாரத் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநா் அலுவலகங்களை அணுகலாம்.
பனை மரங்கள் வளா்ப்பதை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு ஒரு பனை மரத்தை வெட்டினால், அதற்கு ஈடாக பத்து பனை மரக் கன்றுகளை நட்டு வளா்ப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். எனவே, பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் பனை மரங்களின் முக்கியத்துவத்தை உணா்ந்து, பனை மரங்களை பாதுகாப்பதுடன், நீா்நிலைகள் மற்றும் வரப்பு ஓரங்களில் அதிகளவில் பனை வளா்க்க வேண்டும்.
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