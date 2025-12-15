தஞ்சாவூர்
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: தொழிலாளி கைது
தஞ்சாவூா் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தொழிலாளியை போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் காவல் துறையினா் கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தொழிலாளியை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் காவல் துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் ராவுசாபட்டி பகுதி ஏழுப்பட்டியைச் சோ்ந்த ஏ. சிதம்பரம் (50). கூலித் தொழிலாளி. இவா் 5 வயது சிறுமிக்கு டிசம்பா் 12-ஆம் தேதி பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாா்.
இதுகுறித்து வல்லம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் சிறுமியின் உறுவினா்கள் புகாா் செய்தனா்.
இதன் பேரில் காவல் துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து சிதம்பரத்தை கைது செய்தனா்.