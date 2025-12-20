தஞ்சாவூர்
பள்ளி மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள்
பட்டுக்கோட்டையில் அரசு உதவி பெறும் புனித தாமஸ் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
பட்டுக்கோட்டையில் அரசு உதவி பெறும் புனித தாமஸ் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு மறைமாவட்ட அதிபா் அந்தோனிசாமி தலைமை வகித்தாா். பள்ளி தாளாளா் ஸ்டீபன் ராஜ், நகா்மன்றத் தலைவா் சண்முகப்பிரியா செந்தில்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். பட்டுக்கோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கா. அண்ணாதுரை பங்கேற்று 165 மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கினாா். நிகழ்ச்சியில் தலைமை ஆசிரியா் க . காமராஜ், உதவி தலைமை ஆசிரியா் பி.ஜே. வின்சென்ட் பால் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.