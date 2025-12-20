மின் கம்பியாள் தோ்வு டிச. 27, 28-க்கு ஒத்திவைப்பு

தஞ்சாவூர்
மின் கம்பியாள் தோ்வு டிச. 27, 28-க்கு ஒத்திவைப்பு
தஞ்சாவூரில் டிசம்பா் 13, 14 ஆம் தேதிகளில் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட மின் கம்பியாள், உதவியாளா் தகுதிகாண் தோ்வு டிசம்பா் 27, 28க்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் பா. பிரியங்கா பங்கஜம் தெரிவித்திருப்பது: தஞ்சாவூா் அரசு தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் மின் கம்பியாள், உதவியாளா் தகுதிகாண் தோ்வு டிசம்பா் 13, 14- ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இத்தோ்வு நிா்வாகக் காரணங்களுக்காக டிசம்பா் 27, 28- ஆம் தேதிகளில் தஞ்சாவூா் அரசு தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ளது. விண்ணப்பதாரா்கள் தாங்கள் விண்ணப்பித்த தொழிற் பயிற்சி நிலையங்கள் மூலம் தோ்வு தொடா்பான விவரங்கள் மற்றும் தோ்வு நுழைவுச் சீட்டைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.