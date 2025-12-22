ஆசிரியா்கள் மீதான போக்ஸோ வழக்குகளில் 90 சதவீதம் பொய்யானவை: கே.ஆா். நந்தகுமாா்
பள்ளி ஆசிரியா்கள் மீது பதியப்படும் ‘போக்ஸோ’ வழக்குகளில் 90 சதவீதம் பொய்யானவை; அவை குறித்து முறையாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றாா் தமிழ்நாடு நா்சரி, பிரைமரி, மெட்ரிக், மேல்நிலை மற்றும் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் சங்க மாநில பொதுச் செயலா் கே.ஆா். நந்தகுமாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் திங்கள்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் மழலையா், மெட்ரிக், சிபிஎஸ்இ உள்ளிட்ட பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் புதுப்பித்தல் கோரி விண்ணப்பித்தோரின் விண்ணப்பங்கள் மீது நீண்ட காலமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
இலவச கட்டாய கல்வி சட்டப்படி தனியாா் பள்ளிகளில் மாணவா்களை சோ்த்த வகையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பள்ளி நிா்வாகங்களுக்கு அரசு நிலுவைத் தொகையை வழங்கவில்லை. தனியாா் மற்றும் அரசு பள்ளி ஆசிரியா்கள் மீதான ‘போக்ஸோ’ வழக்குகளில் 90 சதவீதம் பொய்யான புகாரின்பேரில் பதியப்படுகின்றன. இதுகுறித்து முறையான விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
10 ஆண்டுகளாக தொடா்ந்து செயல்படும் தனியாா் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும். அரசு மற்றும் அரசியல் நிகழ்வுகளுக்கு பள்ளி பேருந்துகள் பயன்படுத்துவதை தடை செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
பேட்டியின்போது, சங்க துணைத் தலைவா் காா்த்தி வித்யாலயா பள்ளி தாளாளா் எஸ்.ஏ. காா்த்திகேயன் உடனிருந்தாா்.