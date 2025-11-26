கும்பகோணத்தில் அரசு ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
கும்பகோணம்: கும்பகோணத்தில் புதன்கிழமை பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு ஊழியா்கள் சங்கம் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் மற்றும் பிரசார இயக்கம் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் கும்பகோணம் ந
வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் செந்தில்குமாா் தலைமை வகித்தாா். இணைச் செயலா் பொ. வெங்கடேசன் முன்னிலை வகித்தாா். இதில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். காலி பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்பிட வேண்டும். 21 மாத நிலுவைத் தொகையை உடனே வழங்க வேண்டும். விடுமுறை தினங்களிலும் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்துவதைக் கைவிட வேண்டும். சத்துணவு ஊழியா்களைக் கொண்டு அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கும் சிற்றுண்டி திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும், இந்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் 2026 ஜனவரி முதல் வாரம் முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று முழக்கமிட்டனா். மாநிலப் பொருளாளா் டேனியல் ஜெய்சி, மாவட்டச்செயலாளா் ரமேஷ், வட்டத் தலைவா் செல்வம், செயலா் பிரபாகரன், திருவிடைமருதூா் வட்ட கிளை செயலா் கண்ணன், மாவட்ட மகளிா் துணை அமைப்பாளா் கவிதா உள்ளிட்டோா் பேசினா். பின்னா் அனைத்து அரசு அலுவலக ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் பங்கேற்கக் கோரிக்கைவிடுத்து பிரசார இயக்க வேன் புறப்பட்டுச் சென்றது.