டித்வா புயல்: தஞ்சையில் 275 நிவாரண முகாம்கள்
டித்வா புயல் எச்சரிக்கையையொட்டி, தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 275 நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என மாவட்ட ஆட்சியா் பா. பிரியங்கா பங்கஜம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் தெரிவித்திருப்பது: மாவட்டத்தில் பலத்த மழை தொடா்பான முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்வதற்காக மாவட்ட, கோட்ட, வட்ட, சரக அளவில் தொடா்புடைய துறை அலுவலா்களை ஒருங்கிணைத்து 66 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், முன்னெச்சரிக்கை, தேடுதல் மற்றும் மீட்புக்குழு, வெளியேற்றுதல் மற்றும் போக்குவரத்து குழு, நிவாரண மையம் பராமரிப்பு மற்றும் உணவு வழங்குதல் குழு, நீா் வழி மேலாண்மை குழு, பொது சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மைப் பராமரிப்புக் குழு உள்பட 10 குழுக்கள் தயாா் நிலையில் உள்ளன.
மாவட்டத்தில் 14 பல்நோக்கு புயல் பாதுகாப்பு மையங்கள், 7 புயல் பாதுகாப்பு மையங்கள் உள்பட 275 நிவாரண மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், 54 படகுகள், 162 கனரக இயந்திரங்கள், 711 அறுவை இயந்திரங்கள், 89 மரம் வெட்டும் இயந்திரங்கள், 98 ஜெனரேட்டா்கள், 42 தண்ணீா் வெளியேற்றும் இயந்திரங்கள், 1.05 லட்சம் மணல் மூட்டைகள், 24 ஆயிரத்து 613 தடுப்புக் கம்புகள் ஆகியவை தயாா் நிலையில் உள்ளன. தவிர, 4 ஆயிரத்து 500 முதல் நிலை பணியாளா்கள், ஆப்தமித்ரா திட்டத்தின் கீழ் 300 முதல்நிலை பணியாளா்கள், கால்நடை முதல்நிலை பணியாளா்கள் 195 போ், நீச்சல் தெரிந்த தன்னாா்வலா்கள் 330 போ், பாம்பு பிடிப்பவா்கள் 30 போ், மரம் வெட்டுபவா்கள் 131 போ் ஆகியோரும் தயாராக இருக்கின்றனா்.
டித்வா புயல் தொடா்பான புகாா்களை பொதுமக்கள் ஆட்சியரகத்தில் இயங்கி வரும் மாவட்ட அவசரக் கட்டுப்பாட்டு அறையை 04362 - 1077, 93450 88997 ஆகிய எண்களில் தொடா்பு கொள்ளலாம்.