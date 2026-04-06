தஞ்சாவூர்

மடிக்கணினி திட்டம் குறித்து அதிமுக பொய் பிரசாரம்! - துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பேராவூரணியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை பிரசாரம் செய்த தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 7:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கல்லூரி மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம் குறித்து அதிமுக பொய் பிரசாரம் செய்கிறது என்றாா் தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பேராவூரணி ரயிலடி அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை திமுக வேட்பாளா் என். அசோக்குமாருக்கும், பின்னா், பட்டுக்கோட்டையில் அழகிரி சிலை அருகே திமுக வேட்பாளா் கா. அண்ணாதுரைக்கும் ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்த அவா் மேலும் பேசியதாவது:

திமுக அரசின் மகளிருக்கான விடியல் பயணத் திட்டம் மூலம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் மாதம் ரூ. 900 முதல் ரூ. 1,000 சேமிக்கின்றனா். காலை உணவுத் திட்டம் மூலம் 20 லட்சம் குழந்தைகள் பயன்பெறுகின்றனா். கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ. 1,000 வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் 13 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் பயனடைகின்றனா்.

அண்மையில் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் 10 லட்சம் பேருக்கு இலவசமாக மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டது. இதை வைத்து அதிமுகவினா் ஒரு பொய் பிரசாரத்தை செய்கின்றனா். மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை அதிமுக கொண்டு வந்ததாகவும், அதை நாம் முடக்கி விட்டதாகவும் கூறுகின்றனா்.

ஆனால், அதிமுக ஆட்சியில் மடிக்கணினி பள்ளியில் படிக்கும் மாணவா்களுக்குதான் கொடுத்தனா். அத்திட்டத்தை அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போதே 2019-ஆம் ஆண்டில் கைவிட்டனா்.

கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினி கொடுத்தால் வேலை தேடுவதற்கும், மேல் படிப்புக்கும் பயன்படும் என்பதால், பள்ளி மாணவா்களை விட கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்க முதல்வா் முடிவு செய்தாா். இதன்படி, கல்லூரியில் படிக்கும் 10 லட்சம் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டது. இதுபோல பல்வேறு திட்டங்களை திமுக அரசு நிறைவேற்றியுள்ளன.

நாம் இவ்வளவு திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளோம். ஆனால், தமிழ்நாட்டுக்கு கேட்கிற நிதியை மத்திய அரசு தருவதில்லை தமிழ்நாட்டை மத்திய அரசு புறக்கணித்து வருகிறது. அப்படிப்பட்ட பாஜகவை தமிழ்நாடு புறக்கணித்து காட்ட வேண்டும் என்றாா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

இதையடுத்து, ஒரத்தநாட்டில் அண்ணா சிலை அருகே திமுக வேட்பாளா் ஆா். வைத்திலிங்கத்தையும், தஞ்சாவூா் கீழவாசல் காமராஜா் சிலை அருகே திமுக வேட்பாளா் சண். இராமநாதனையும் ஆதரித்து வாக்கு சேகரித்து பிரசாரம் செய்தாா்.

தொடர்புடையது

மடிக்கனிணி திட்டம் அதிமுக திட்டம் தான்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

மடிக்கனிணி திட்டம் அதிமுக திட்டம் தான்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

அதிமுக என்ற போா்வையில் பாஜக தமிழகத்தில் நுழைய முயல்கிறது

அதிமுக என்ற போா்வையில் பாஜக தமிழகத்தில் நுழைய முயல்கிறது

தோ்தலில் தில்லி அணியை தமிழ்நாடு அணி வெல்லும்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

தோ்தலில் தில்லி அணியை தமிழ்நாடு அணி வெல்லும்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றியுள்ளோம்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றியுள்ளோம்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு