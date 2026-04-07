தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 104 வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் ஏற்பு

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்திலுள்ள 8 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசீலனைக்குப் பிறகு 104 வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன.
மாவட்டத்திலுள்ள 8 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 211 வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இதைத் தொடா்ந்து, 8 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை செவ்வாய்க்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில், திருவிடைமருதூா் (தனி) தொகுதியில் 22 போ் தாக்கல் செய்த 25 வேட்பு மனுக்களில் பரிசீலனைக்குப் பிறகு திமுக கோவி. செழியன், அதிமுக இளமதி சுப்பிரமணியன் உள்பட 17 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன; 8 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
கும்பகோணம் தொகுதியில் 21 போ் தாக்கல் செய்த 29 வேட்பு மனுக்களில் திமுக க. அன்பழகன், த.மா.கா. ஆா். அசோக்குமாா் உள்பட 14 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன; 15 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
பாபநாசம் தொகுதியில் 24 போ் தாக்கல் செய்த 27 மனுக்களில் திமுக கூட்டணியைச் சாா்ந்த இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஏ.எம். ஷாஜகான், அதிமுக துரை. சண்முகபிரபு உள்பட 13 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன; 14 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
திருவையாறு தொகுதியில் 19 போ் தாக்கல் செய்த 24 மனுக்களில் திமுக துரை. சந்திரசேகரன், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியைச் சோ்ந்த அமமுக வேலு. காா்த்திகேயன் உள்பட 15 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன; 9 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
தஞ்சாவூா் தொகுதியில் 29 போ் தாக்கல் செய்த 43 மனுக்களில் திமுக சண். இராமநாதன், பாஜக கருப்பு எம். முருகானந்தம் உள்பட 12 பேரின் வேட்பு மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன; 31 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
ஒரத்தநாடு தொகுதியில் 15 போ் தாக்கல் செய்த 23 வேட்பு மனுக்களில் திமுக ஆா். வைத்திலிங்கம், அதிமுக மா. சேகா் உள்பட 9 பேரின் வேட்பு மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன; 14 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில் 12 போ் தாக்கல் செய்த 20 வேட்பு மனுக்களில் திமுக கா. அண்ணாதுரை, அதிமுக சி.வி. சேகா் உள்பட 12 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன; 8 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
பேராவூரணி தொகுதியில் 12 போ் தாக்கல் செய்த 23 மனுக்களில் திமுக என். அசோக்குமாா், அதிமுக கோவி. இளங்கோ உள்பட 12 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன; 11 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
எட்டு தொகுதிகளிலும் த.வெ.க., நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்களின் மனுக்களும் ஏற்கப்பட்டன. மாவட்டத்தில் மொத்தம் 154 போ் 211 மனுக்கள் தாக்கல் செய்ததில், மாற்று வேட்பாளா்கள், முதன்மை வேட்பாளா்களின் கூடுதல் மனுக்கள் உள்பட மொத்தம் 107 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. 104 மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன.
வேட்பாளா்கள் தங்களது வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெற வியாழக்கிழமை கடைசி நாள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
