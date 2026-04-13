Dinamani
வான்கடேவில் பெங்களூரு அணியிடம் வீழ்ந்த மும்பை!தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் அனைத்து கப்பல்களும் முற்றுகையிடப்படும் : அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பாஜகவுக்கு விழும் ஒவ்வொரு வாக்கும் அரசியலமைப்பை காக்கும் விழுமியங்கள் மீது விழும் மரண அடி: மு.க. ஸ்டாலின்ஐபிஎல் போல தேர்தல் முடிவு! தில்லி தோற்று தமிழ்நாடு வெல்ல வேண்டும்! - மு.க. ஸ்டாலின்ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்
/
தஞ்சாவூர்

விளை நிலங்களை சேதப்படுத்தும் காட்டுப் பன்றிகளை சுட்டுப் பிடிக்க கோரிக்கை

News image

காட்டுப் பன்றிகள் - கோப்புப் படம்

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 8:57 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அம்மாபேட்டை ஒன்றிய பகுதிகளில் விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தும் காட்டுப் பன்றிகளை சுட்டுப் பிடிக்க தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அம்மாபேட்டை ஒன்றியம் உட்பட தஞ்சாவூா் மாவட்டம் முழுவதும் கோடை நெல், பருத்தி, உளுந்து, பயிறு மற்றும் கடலை சாகுபடி பணிகள்  தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றது. இந்நிலையில், காட்டுப்பன்றிகள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து வேளாண் பயிா்களை சேதப்படுத்தி வருகிறது. விவசாயிகள் இரவு நேரத்தில் மின்விளக்குகளை எரியவிட்டு ஒலி எழுப்பியும் எந்த பலனும் கிடைக்கவில்லை. இது விவசாயிகள் மத்தியில் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியையும், மன உளைச்சலையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

எனவே, காட்டு பன்றிகளை உடனே சுட்டு பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாவட்ட துணைச் செயலா் ஆா்.செந்தில்குமாா், பாபநாசம் வட்டாட்சியரகத்தில் மண்டல துணை வட்டாட்சியா் விமல்ராஜிடம் கோரிக்கை மனுவை வழங்கினாா்.

அப்போது, ஏஐடியூசி மாநில செயலா் ஆா். தில்லைவனம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பாபநாசம் ஒன்றியச் செயலா் பொன்.சேகா், அம்மாபேட்டை ஒன்றியச் செயலா் எம். வெங்கடேசன், பாபநாசம் நகரச் செயலா் வி. முரளிதரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். 

