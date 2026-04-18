பாஜகவுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரிப்பு

தஞ்சாவூரில் பாஜக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக அக்கட்சி நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் சனிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாநகராட்சியின் 9-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட கரந்தை மற்றும் கீழ வீதி, மேல வீதி, வடக்கு, வீதி, தெற்கு வீதி ஆகிய பகுதிகளில் தஞ்சாவூா் தொகுதி பாஜக வேட்பாளா் கருப்பு எம். முருகானந்தத்துக்கு ஆதரவாக பாஜக மாநில மகளிரணி சிறப்பு செயற்குழு உறுப்பினா் டி.எஸ். ராதிகா கேசவன் உள்ளிட்டோா் சனிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தனா்.
அப்போது, பிரதமா் மோடி செய்து வரும் சாதனைத் திட்டங்கள், அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி அளித்துள்ள வாக்குறுதிகள் குறித்து வாக்காளா்களிடம் துண்டறிக்கைகள் வழங்கி எடுத்துக் கூறினா்.
தொடர்புடையது
தேமுதிகவுக்கு ஆதரவாக தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு
அதிமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக தோட்டத் தொழிலாளா்களிடம் வாக்கு சேகரிப்பு
செங்கல்பட்டில் அதிமுக வாக்கு சேகரிப்பு
நெல்லையில் தவெக வாக்கு சேகரிப்பு
