கும்பகோணம் பகுதியில் இஸ்லாமிய பெண்கள் ஆா்வத்துடன் வாக்களிப்பு

கும்பகோணம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவில் இஸ்லாமிய பெண் வாக்காளா்கள் ஆா்வத்துடன் வாக்களித்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் மேலக் காவேரி, சோழபுரம், ஸ்ரீநகா் காலனி, மோதிலால் தெரு உள்ளிட்ட பகுதி வாக்குப்பதிவு மையங்களில் ஆண், பெண் இஸ்லாமிய வாக்காளா்கள் ஆா்வத்துடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தனா்.
இதேபோல திருவிடைமருதூா் தொகுதியில் திருமங்கலக்குடி, ஆடுதுறை, ஆவணியாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நீண்ட வரிசையில் பெண்கள் வாக்காளா்கள் நின்று வாக்களித்தனா்.
ஒரே குடும்பத்தை சோ்ந்த 18 போ் வாக்களிப்பு
ஒரே வாக்குச்சாவடியில் 26 திருநங்கைகள் வாக்களிப்பு
அரியலூா் மாவட்டத்தில் வரிசையில் நின்று ஆா்வமுடன் பொதுமக்கள் வாக்களிப்பு
இளம் வாக்காளா்கள் ஆா்வத்துடன் வாக்களிப்பு
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
22 ஏப்ரல் 2026