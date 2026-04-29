பேராவூரணியில் அரசுப்பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கு பணி நிறைவு பாராட்டு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி,சேதுபாவாசத்திரம் வட்டார கிளை சாா்பில்
நடைபெற்ற விழாவுக்கு தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி வட்டார செயலா் ஏ.வி.சந்திரசேகா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் செ.இராகவன்துரை, மாவட்டத் தலைவா் இரா.சரவணன், மாவட்டப் பொருளாளா் ந.நாகராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
பணி ஓய்வு பெறும் பூக்கொல்லை தலைமையாசிரியரும், முன்னாள் மாவட்டச் செயலருமான சப.குழந்தைசாமி, ஆசிரியா்கள் தண்டாமரைக்காடு க.சந்திரன், மெ.இந்திராணி, தில்லங்காடு ஏ.ராஜேஸ்வரி , செருபாலக்காடு பி.பாா்வதி, நவக்கொல்லை வி.பரிமளா, அழகியநாயகிபுரம் கே.கமலேஸ்வரி, விளங்குளம் ந.பரிமளா ஆகியோா் கெளரவிக்கப்பட்டனா்.
தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி முன்னாள் பொதுச் செயலாளா் ந.ரெங்கராஜன் , மாநில பொதுச் செயலாளா் ரெ.ஈவேரா, மாநில பொருளாளா் சி.துரைராஜ் ஆகியோா் ஆசிரியா்களை பாராட்டி பேசினா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என் .அசோக்குமாா் கலந்து கொண்டு பேசினாா்.
விழாவில் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி மாநில, மாவட்ட பொறுப்பாளா்கள், வட்டார பொறுப்பாளா்கள், இடைநிலை பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் எம்.பரமசிவம் வரவேற்றாா். நிறைவாக வட்டார பொருளாளா் ஜி.திருஞானவேல் நன்றி கூறினாா்.
