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தஞ்சாவூர்

சேதுபாவாசத்திரம் கடற்கரை காவல் நிலைய எஸ்ஐ-க்கு அண்ணா பதக்கம்

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சேதுபாவாசத்திரம் கடற்கரை காவல் உதவி ஆய்வாளருக்கு ஏடிஜிபி தினகரன் அண்ணா பதக்கம் வழங்கினாா் .

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 3:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் கடற்கரை காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றும் சுப்பிரமணியனுக்கு அண்ணா பதக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் காவல்துறையில் அவா் ஆற்றிய சேவையைப் பாராட்டி ஏடிஜிபி தினகரன் அண்ணா பதக்கம் வழங்கினாா்.

பதக்கம் பெற்ற உதவி ஆய்வாளரை காவல் துறை உயரதிகாரிகள், காவலா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

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