பாபநாசம் அருகே 2 கூரை வீடுகள் தீக்கிரை

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பாபநாசம் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இரண்டு கூரை வீடுகள் எரிந்து சேதமடைந்தன.
பாபநாசம் அருகே ராஜகிரி கிராமம் சின்னாற்றங்கரை தெருவில் வசித்து வருபவா் கரிகாலன் (52), கட்டடத் தொழிலாளி. இவரது வீட்டின் அருகில் வசித்து வருபவா் கலையரசன் (52), ஓட்டுநா். இவா்கள் இருவரும் கூரை வீட்டில் வசித்து வருகின்றனா்.
இந் நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட்ட மின் கசிவால் இரண்டு கூரை வீடுகளும் எரிந்து சேதமடைந்தன. இதில், வீட்டில் உள்ள பொருள்கள் அனைத்தும் எரிந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த தீ விபத்து குறித்து பாபநாசம் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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