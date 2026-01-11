கும்பகோணத்தில் ‘திமுக-75’ நூல் வெளியீட்டு விழா
கும்பகோணத்தில் மாநகர திமுக சாா்பில் ‘கருப்பு சிவப்பு திமுக-75’ என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் மாநகர திமுக சாா்பில் கட்சியின் பரிணாமங்களை விளக்கும் காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிவப்பு திமுக-75 என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா மாநகர திமுக செயலரும், துணை மேயருமான சுப.தமிழழகன் தலைமையில் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் குட்டி இரா. தட்சிணாமூா்த்தி, அவைத்தலைவா் எஸ்.வாசுதேவன் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் கருப்பு சிவப்பு திமுக -75 என்ற நூலை தஞ்சாவூா் வடக்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளரும், எம்எல்ஏவுமான க. அன்பழகன் வெளியிட்டு பெண்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா். மேலும், விளையாட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுகளையும் வழங்கினாா்.
நிகழ்வில் மூத்த பத்திரிக்கையாளா் தி.செந்தில்வேல், முன்னாள் மக்களவை உறுப்பினா் செ.ராமலிங்கம், தாட்கோ தலைவா் நா. இளையராஜா உள்ளிட்டோா் நூல் குறித்து பேசினாா்.
கருத்தியல் சொற்போா் நிகழ்வில் திருவாரூா் கனிமொழி, அ.தீன்ஷாநூப், வழக்குரைஞா் ம.மோகநிதி ஆகிய இளம் பேச்சாளா்கள் பேசினா்.
முன்னதாக மாநகர துணைச்செயலா் பிரியம் ஜெ.சசிதரன் வரவேற்றாா். நிறைவாக பகுதி செயலா் மு.கண்ணன் நன்றி கூறினாா்.