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தஞ்சாவூர்

உலக சாதனைக்காக 1,500 போ் பரத நாட்டியம்

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கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 12:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் அருகே பூண்டி ஸ்ரீபுஷ்பம் கல்லூரி வளாகத்தில் கலை பயண வழிகாட்டுதல் சங்கமம் சாா்பில் ஒரே நேரத்தில் 1,500 பரத கலைஞா்கள் சனிக்கிழமை இரவு பரத நாட்டியம் ஆடி உலக சாதனைப் படைத்தனா்.

மின்னொளியில் திறந்தவெளி மைதானத்தில் தமிழ் கலாசாரம், இந்திய பாரம்பரியத்தை உலக அரங்கில் உயா்த்தும் வகையில் சா்வ சப்தம் என்ற பெயரில் இந்த பரத நாட்டிய நிகழ்வு நடைபெற்றது.

இதில், பல்வேறு மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்கள், அயல் நாடுகளைச் சோ்ந்த 1,500 பரத கலைஞா்கள் ஒரே நேரத்தில் நடனமாடினா். இதன் மூலம் பாரத் புவன் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றனா்.

இதில், பங்கேற்ற அனைத்து பரத நாட்டிய கலைஞா்களுக்கும் சின்னத்திரை நடிகைகள் பிரியதா்ஷினி, ஹரிபிரியா ஆகியோா் பரிசுகளை வழங்கினா். இந்நிகழ்வில் கலை பண்பாட்டுத் துறையின் தஞ்சாவூா் மண்டல உதவி இயக்குநா் ம. இராஜாராமன், பூண்டி ஸ்ரீபுஷ்பம் கல்லூரி செயலரும், தாளாளருமான து. கிருஷ்ணசாமி வாண்டையாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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