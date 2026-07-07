Dinamani
ரீல்ஸ் மோகத்துக்கு பள்ளிக் குழந்தைகளைப் பயன்படுத்தாதீர்: உதயநிதி ஸ்டாலின்கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்தார் முதல்வர் விஜய்உணவு பாதுகாப்பு சட்ட திருத்தத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை!கம்யூனிசம் உலகில் கம்பீரமாக நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறது! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்ஹிட்லர், முசோலினியின் வரலாற்றைப் படியுங்கள் மிஸ்டர் டிரம்ப்! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தனியார் பள்ளிகள் மீதான அக்கறையை அரசுப் பள்ளிகளுக்கு காட்டாதது ஏன்? தவெக அரசுக்கு சீமான் கேள்வி!சர்வதேச தரவரிசையில் இந்திய பாஸ்போர்ட் சரிவு: மோடி மீது கார்கே குற்றச்சாட்டு!குடியரசுத் தலைவரிடம் நற்சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்த 6 நாட்டின் தூதர்கள்!தவெக அரசுக்கு கவசமாக இருப்போம்: வைகோ மகாராஷ்டிரத்தில் தொடர் மழை: இதுவரை 13 பேர் பலி
/
தஞ்சாவூர்

வழிப்பறி வழக்கு குற்றவாளி குண்டா் சட்டத்தில் கைது

News image

குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட கோகுல்நாத்.

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்பகோணம் அருகே வழிப்பறி வழக்கு குற்றவாளி குண்டா் சட்டத்தில் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணத்தைச்சோ்ந்தவா் கோபி மகன் கோகுல்நாத் (26). இவரும், இவரது நண்பா்களான கரூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் மகன் உதயகுமாா் (22), திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த கணேஷ்பாபு மகன் முத்துவிக்னேஷ் (26), ராமச்சந்திரன் மகன் இசக்கிபாண்டி (27), மைக்கேல் மகன் அஜய் அன்பரசு (29) ஆகியோா் மே 16-இல் இணையவழி செயலி மூலம் கும்பகோணம் புருஷோத்தமன் என்பவரை நேரில் அழைத்து 7 கிராம் தங்க மோதிரம், ரூ.43 ஆயிரத்தை பறித்தனா். மேலும், மே 2-இல் கும்பகோணத்தைச் சோ்ந்த சிவா என்பவரையும் ஏமாற்றி ரூ. 2 ஆயிரத்தை பறித்தனா்.

இதுதொடா்பாக கும்பகோணம் தாலுகா காவல் நிலைய போலீஸாா், கோகுல்நாத் உள்ளிட்ட 5 பேரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

இந்நிலையில், கோகுல்நாத் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஏ. சுந்தரவதனம் ஆட்சியருக்கு பரிந்துரைத்தாா். தொடா்ந்து, தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ரேவதி உத்தரவின்பேரில் கோகுல்நாத் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் திங்கள்கிழமை சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா விற்ற இருவருக்கு குண்டா் சட்டத்தில் சிறை

கஞ்சா விற்ற இருவருக்கு குண்டா் சட்டத்தில் சிறை

5 போ் குண்டா் சட்டத்தில் சிறையில் அடைப்பு

5 போ் குண்டா் சட்டத்தில் சிறையில் அடைப்பு

வழிப்பறி வழக்கு குற்றவாளி மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை

வழிப்பறி வழக்கு குற்றவாளி மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை

கொலை வழக்கு: குற்றவாளி குண்டா் சட்டத்தில் கைது

கொலை வழக்கு: குற்றவாளி குண்டா் சட்டத்தில் கைது

விடியோக்கள்

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!