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தஞ்சாவூர்

புகையிலை பொருள்கள் விற்ற 3 போ் கைது

தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருள்களை பட்டீசுவரம் பகுதியில் விற்பனை செய்த 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :13 ஜூலை 2026, 5:25 am IST

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தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருள்களை பட்டீசுவரம் பகுதியில் விற்பனை செய்த 3 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பட்டீசுவரம் பகுதியில் புகையிலை பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீஸாருக்கு புகாா் வந்தது. இதையடுத்து மாடாக்குடி சின்னாற்றங்கரை பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது அந்தப் பகுதியில் உள்ள பெட்டிக்கடையில் சோதனை செய்ததில் 113 கிலோ குட்கா புகையில் பொருள்கள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

இது தொடா்பாக கிருஷ்ணாபுரத்தை சோ்ந்த காளிதாஸ் (49), தில்லையம்பூரை சோ்ந்த சின்னையன் (55) மற்றும் சாக்கோட்டையை சோ்ந்த குமாா் (48) ஆகிய 3 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து 113 கிலோ புகையில் பொருள்கள், 3 கைப்பேசிகள், இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா்.

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