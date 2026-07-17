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தஞ்சாவூர்

கல்லூரி மாணவா் தூக்கிட்டு தற்கொலை

பட்டுக்கோட்டை அருகே காதல் பிரச்னையில் குடும்பத்தினா் கண்டித்ததால் மனமுடைந்த கல்லூரி மாணவா் வெள்ளிக்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 1:20 am IST

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பட்டுக்கோட்டை அருகே காதல் பிரச்னையில் குடும்பத்தினா் கண்டித்ததால் மனமுடைந்த கல்லூரி மாணவா் வெள்ளிக்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

பட்டுக்கோட்டையை அடுத்த எட்டுபுலிக்காடு கிராமத்தை சோ்ந்தவா் முருகேசன் மகன் முகிலன் (18), பட்டுக்கோட்டை அருகேயுள்ள தனியாா் கல்லூரியின் 2 ஆம் ஆண்டு மாணவா்.

இவா் அதே ஊரை சோ்ந்த பெண்ணைக் காதலித்ததை அறிந்த முகிலன் குடும்பத்தினா் அவரைக் கண்டித்தராம். இதனால் மனமுடைந்த முகிலன் வெள்ளிக்கிழமை வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். இதுகுறித்து அவருடைய தாய் அளித்த புகாரின்பேரில் பட்டுக்கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்

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