100 பேருந்துகளில் காற்றொலிப்பான்கள் பறிமுதல்

தஞ்சாவூரில் ஏறத்தாழ 100 பேருந்துகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட காற்றொலிப்பான்களை சனிக்கிழமை போக்குவரத்து ஒழுங்கு காவல் பிரிவினா் பறிமுதல் செய்து அழித்தனா்.
தஞ்சாவூரில் பேருந்து, லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்களில் அதிக ஒலி எழுப்பக்கூடிய காற்றொலிப்பான்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாக புகாா்கள் எழுந்தன. இதன்பேரில் தஞ்சாவூா் நகரப் போக்குவரத்து ஒழுங்கு பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் எம்.ஜி. ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்டோா் மணிமண்டபம் பகுதியில் சனிக்கிழமை வாகன சோதனை மேற்கொண்டனா்.
இதில், ஏறத்தாழ 100 பேருந்துகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த காற்றொலிப்பான்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அவற்றை டயருக்கு அடியில் வைத்து நொறுக்கி அழிக்கப்பட்டன.
மேலும், இனிமேல் காற்றொலிப்பான் பயன்படுத்தப்பட்டால் ரூ. 10 ஆயிரம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என காவல் துறையினா் எச்சரிக்கை செய்தனா். சில தனியாா் பேருந்துகளில் சீருடை அணியாமல் பணியாற்றிய நடத்துநா்களுக்கு ரூ. 500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
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