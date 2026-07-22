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தஞ்சாவூர்

போக்ஸோ சட்டத்தில் சிறுவன் கைது

சிறுமியை கா்ப்பிணியாக்கிய 17 வயது சிறுவனை போக்ஸோ சட்டத்தில் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறுமியை கா்ப்பிணியாக்கிய 17 வயது சிறுவனை போக்ஸோ சட்டத்தில் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே உள்ள கிராமத்தை சோ்ந்த 14 வயது மாணவி அரியலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா். மாணவியும் வீட்டு அருகே வசித்து வந்த 17 வயது சிறுவனும் காதலித்து வந்தனராம்.

மாணவியின் நடவடிக்கைகள் குறித்து சந்தேகமடைந்த பெற்றோா் விசாரித்த போது மாணவி கா்ப்பமானது தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து மாணவியின் தாயாா் கும்பகோணம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதன்பேரில், சிறுவனை மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

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