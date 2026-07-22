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தஞ்சாவூர்

மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த தொழிலாளி கைது

பாபநாசம் அருகே உள்ள கிராமத்தில் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கூலித் தொழிலாளியை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பாபநாசம் அருகே உள்ள கிராமத்தில் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கூலித் தொழிலாளியை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். 

அம்மாபேட்டை காவல் சரகம், உடையாா்கோவில் கிராமத்தை சோ்ந்த ஆறுமுகம் மகன் துளசிராமன் (55). கூலித் தொழிலாளி. இவா் கடந்த 16-ஆம் தேதி ரேஷன் கடைக்கு பொருள்கள் வாங்க வந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட 20 வயது இளம் பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தாா். பின்னா் வீடு திரும்பிய அந்தப் பெண்ணிடம் குடும்பத்தினா் கேட்டபோது, அவரால் என்ன நடந்தது என்பதை கூறமுடியவில்லையாம்.

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினா் அம்மாபேட்டை போலீஸில் புகாா் அளித்தனா்.

இதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில் துளசிராமன் அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட இளம் பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, துளசிராமனை போலீஸாா் கைது செய்து, நீதி மன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

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