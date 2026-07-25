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தஞ்சாவூர்

நீட்தோ்வுக்கு எதிராகப் போராடும் மாணவா்களுக்கு ஐயூஎம்எல் ஆதரவு: அமைச்சா் ஷாஜகான்

புதுதில்லியில் நீட் தோ்வுக்கு எதிராகப் போராடும் மாணவா்களுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது என்றாா் தமிழக சிறுபான்மையினா் துறை அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான்.

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அமைச்சர் ஏ.எம். ஷாஜகான்

Updated On :25 ஜூலை 2026, 1:03 am IST

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புதுதில்லியில் நீட் தோ்வுக்கு எதிராகப் போராடும் மாணவா்களுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது என்றாா் தமிழக சிறுபான்மையினா் துறை அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவிடைமருதூா் அருகே வேப்பத்தூா் பேரூராட்சிக்கு ரூ.1.10 லட்சத்தில் கட்டடப்பட்ட புதிய கட்டடத்தை வெள்ளிக்கிழமை திறந்துவைத்த அவா் மேலும் கூறியது:

நீட்தோ்வை பொறுத்தவரை அனைத்து மாநிலக் கட்சிகளும் பல ஆண்டுகாலமாக போராடி வருகின்றன. புதியதாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசும் கொள்கை ரீதியாக நீட்தோ்வு வேண்டாம் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது.

புதுதில்லி ஜந்தா்மந்தரில் சிஜேபி நடத்தும் போராட்டத்திற்கு அனைத்துக் கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்த நிலையில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் 5 எம்பிக்களும் போராட்டக் களத்திற்குச் சென்று அவா்களை சந்தித்து ஆதரவு கொடுத்து, போராட்டம் வெற்றி பெற வலியுறுத்தியுள்ளனா். மத்திய அரசு மிகவும் பின்தங்கிய பகுதி மாணவா்களுக்கு தடையாக உள்ள நீட்தோ்வை விலக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறோம் என்றாா் அவா்.

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