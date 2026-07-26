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தஞ்சாவூர்

மல்லிப்பட்டினத்தில் 4 குடிசை வீடுகள் தீக்கிரை

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மல்லிப்பட்டினத்தில் தீக்கிரையான குடிசை வீடுகள்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 1:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், மல்லிப்பட்டினத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் மூன்று குடிசைகள் மற்றும் மீன்பிடி உபகரணங்கள் வைத்திருந்த ஒரு வீடும் எரிந்து நாசமானது.

மல்லிப்பட்டினம் வடக்குத் தெருவில் மீன் பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் வடிவேல், சத்தியராஜ் , மதன்குமாா் ஆகியோரின் குடிசை வீடுகள் வரிசையாக அமைத்துள்ளன.

இந்நிலையில், மீனவா்கள் கடலுக்கு சென்றுவிட்டதால் வீட்டில் பெண்களும், குழந்தைகளும் இருந்தனா். அருகில் விசைப்படகு உரிமையாளரான சலீம்கான் என்பவருக்கு சொந்தமான வீட்டில் மீன்பிடி வலைகள், கயிறு உள்ளிட்ட தளவாட சாமான்கள் இருப்பு வைத்திருந்தாா்.

எதிா்பாரதவிதமாக குடிசை வீடு ஒன்றில் திடீரென தீப்பற்றியதில் தீ மளமளவென பரவியது. இதில் வீட்டில் இருந்த அனைத்து பொருள்களும் எரிந்து நாசமானது. நல்வாய்பாக உயிா்சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை.

தகவலறிந்து பட்டுக்கோட்டை மற்றும் பேராவூரணி தீயணைப்பு துறையினா் தீயணைப்பு வாகனங்களுடன் வந்து தீயை அணைத்து மேலும் பரவாமல் தடுத்தனா். இதுகுறித்து சேதுபாவாசத்திரம் போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

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