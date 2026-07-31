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தஞ்சாவூர்

அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ. 4 லட்சம் மோசடி; பெண் கைது

பட்டுக்கோட்டை அருகே அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ. 4 லட்சம் மோசடி செய்த பெண்ணை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 3:12 am IST

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பட்டுக்கோட்டை அருகே அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ. 4 லட்சம் மோசடி செய்த பெண்ணை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பாபநாசம் காலனி தெருவை சோ்ந்த சத்தியமூா்த்தி என்பவா் மகன் காா்த்திகேயன் (26), இவருக்கு மருத்துவ பிரிவில், அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள சூரப்பள்ளம் ஆதிதிராவிடா் தெருவைச் சோ்ந்த மகேஷ் என்பவரது மனைவி மாதாமணி ( 38), போலியான வேலைக்கான உத்தரவு நகலை கொடுத்தாா்.

இந்த விவகாரத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் ரூ. 4 லட்சம் மோசடி செய்த மாதாமணியை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து வியாழக்கிழமை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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