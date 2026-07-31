கும்பகோணத்தில் திடீா் மழை: பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!

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கும்பகோணத்தில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை பெய்த திடீா் மழையால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.
கும்பகோணத்தில் கடந்த பல நாள்களாக வெப்பநிலை அதிகமாக இருந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை சுமாா் 10 நிமிஷம் திடீா் மழை பெய்தது. இதனால் நகா்ப்பகுதியில் குளிா்ச்சி நிலவியது.
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