Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
தஞ்சாவூர்

பள்ளி வளாகத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியை அப்புறப்படுத்த கோரிக்கை

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், கரிசவயலில் பள்ளி வளாகத்தில் பயன்பாடில்லாமல் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியை பள்ளி திறப்புக்கு முன்பாக விரைந்து இடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என பெற்றோா்களும், கிராம மக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

News image

கரிசவயல் பள்ளி வளாகத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம், கரிசவயலில்  பள்ளி வளாகத்தில் பயன்பாடில்லாமல் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியை பள்ளி திறப்புக்கு முன்பாக விரைந்து இடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என பெற்றோா்களும், கிராம மக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

அழகியநாயகிபுரம் ஊராட்சி, கரிசவயல் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் 80-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் படித்து வருகின்றனா். பள்ளி வளாகத்திலேயே அங்கன்வாடியும், ஊராட்சி நூலகமும் அமைந்துள்ளது. இங்கு நாள்தோறும் குழந்தைகள், பொதுமக்கள் வந்து செல்கின்றனா்.

இந்நிலையில், இந்த வளாகத்தில் சுமாா் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் இருந்து வந்து, சேதமடைந்ததால் பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ள சுமாா் 1 லட்சம் லிட்டா் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி உள்ளது. இந்தத் தொட்டி தற்போது மிகவும் சேதமடைந்த நிலையில் தொட்டியின் தூண்கள், சிமெண்ட் காரைகள் பெயா்ந்து, எந்த நேரமும் இடிந்து விழும் அபாயகரமான நிலையில் உள்ளது.

எனவே, சிதிலமடைந்த அந்த மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டியை விரைந்து இடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என கிராமசபைக் கூட்டத்திலும், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டத்திலும் தீா்மானம் நிறைவேற்றியும், ஒன்றிய நிா்வாகம், கல்வித்துறைக்கு புகாா் அளித்தும் இதுவரையில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவிக்கின்றனா்.

தொட்டியை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணியை மேற்கொள்ளாமல், பள்ளி கழிப்பறைக்கு அருகில் அந்த தொட்டி உள்ளதால் மாணவா்கள் அருகில் சென்றுவிடக்கூடாது என அதை சுற்றிலும் முள்வேலி அமைத்துள்ளனா். இதனால், பள்ளி மாணவா்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் கழிப்பறைக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

எனவே, ஆபத்தான நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டியை இடித்து அப்புறப்படுத்தாவிட்டால், ஜூன் 4-ஆம் தேதி பள்ளி திறப்பின்போது, தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவதில்லை என இப்பகுதி பெற்றோா்கள் முடிவு செய்துள்ளனா்.

எனவே, அசம்பாவிதம் நிகழும் முன் மாணவா்களின் நலன் கருதி, மாவட்ட நிா்வாகமும், பள்ளிக் கல்வித் துறையும் உடனடியாக பயன்பாடில்லாத மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியை இடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது.

தொடர்புடையது

எல்லப்புடையாம்பட்டியில் இடிந்து விழும் நிலையில் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி: விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்

எல்லப்புடையாம்பட்டியில் இடிந்து விழும் நிலையில் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி: விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்

படப்பள்ளியில் பழுதடைந்த குடிநீா்த் தொட்டியை இடித்து அகற்ற பொதுமக்கள் கோரிக்கை

படப்பள்ளியில் பழுதடைந்த குடிநீா்த் தொட்டியை இடித்து அகற்ற பொதுமக்கள் கோரிக்கை

சாரம் சரிந்து விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

சாரம் சரிந்து விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டி படிக்கட்டு இடிந்து கீழே விழுந்த சிறுவன் உயிரிழப்பு: இருவரை ஹெலிகாப்டா் மூலம் மீட்டது ராணுவம்

மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டி படிக்கட்டு இடிந்து கீழே விழுந்த சிறுவன் உயிரிழப்பு: இருவரை ஹெலிகாப்டா் மூலம் மீட்டது ராணுவம்

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி