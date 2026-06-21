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தஞ்சாவூர்

ஆடுதுறையில் நாளை மின்தடை

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மின்தடை

Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆடுதுறை துணை மின் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 23) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படும் என்று கும்பகோணம் வடக்கு மின் கோட்ட உதவி செயற்பொறியாளா் சி.விஜயகுமாா் செய்தி குறிப்பில் கூறியுள்ளாா்.

அதில் கூறியிருப்பது: ஆடுதுறை, எஸ்.புதூா், நரசிங்கன்பேட்டை, ஆவணியாபுரம், கோட்டூா், கஞ்சனூா், திருலோகி, சாத்தனூா், சூரியனாா் கோவில், திருவிடைமருதூா் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சார விநியோகம் இருக்காது என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

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