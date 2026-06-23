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தஞ்சாவூர்

அரசு மருத்துவமனைக்கு 52 இரும்புக் கட்டில்கள் தவெகவினா் வழங்கினா்

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தவெக... - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கும்பகோணம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு 52 கட்டில்களை தவெகவினா் திங்கள்கிழமை வழங்கினா்.

கும்பகோணம் மாவட்ட இணைச்செயலா் தாராசுரம் எஸ்.பிரபாகரன் தலைமையில் 52 கட்டில்களை தலைமை மருத்துவா் பிரபாகரன் முன்னிலையில் வழங்கப்பட்டது. மேலும் மகப்பேறு பெற்ற பெண்களுக்கும், நகரின் பல்வேறு பகுதியில் உள்ள தூய்மை பணியாளா்கள்,பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.

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