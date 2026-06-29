பேராவூரணி அருகே குடும்ப தகராறில் தள்ளிவிடப்பட்ட மூதாட்டி சனிக்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா்.
பேராவூரணி அருகே உள்ள வலசக்காடு அய்யனாா் கோயில் தெருவில் வசிப்பவா் காளியம்மாள் (58). இவரது கணவா் வேறு திருமணம் செய்து கொண்டு சென்று விட்டதால் தனியாக வசித்து வருகிறாா். இவரது மகள் போதும் பொண்ணு (25). இவருக்கு திருமணம் ஆன நிலையில் கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு கணவா் இறந்து விட்டாா்.
இந்நிலையில், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அறந்தாங்கி வட்டம் மேற்பனைக்காடு கிராமத்தைச் சோ்ந்த கருப்பையா மகன் காா்த்திக் (26) என்பவருக்கும் போதும் பொண்ணுவுக்கும் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. காா்த்திக், ஆடு மேய்க்கும் தொழில் செய்து வருகிறாா்.
காா்த்திக்குக்கு சொந்தமாக வீடு இல்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் தம்பதிக்கிடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. கடந்த 15 நாள்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட தகராறில், போதும்பொண்ணு கணவருடன் கோபித்துக் கொண்டு, தனது தாய் காளியம்மாள் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டாா்.
மனைவி மீண்டும் வீட்டுக்கு வராததால் ஆத்திரமடைந்த காா்த்திக், சனிக்கிழமை இரவு தனது மாமியாா் வீட்டுக்கு வந்துள்ளாா். அப்போது தம்பதிக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது அங்கு வந்த போதும்பொண்ணுவின் பாட்டி ராஜம்மாள், காா்த்திக்கை திட்டினாராம். இதனால் ஆத்திரமடைந்த காா்த்திக், ராஜம்மாளை தள்ளிவிட்டதில் கீழே விழுந்த ராஜம்மாள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலின்பேரில் அங்கு வந்த திருச்சிற்றம்பலம் போலீஸாா், ராஜம்மாளின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து, காா்த்திக்கை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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