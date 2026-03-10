தஞ்சாவூா் பெரிய கோயிலில் கண்காணிப்பை மேம்படுத்துவதற்காகக் கூடுதலாக 6 கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
உலக பாரம்பரியச் சின்னமான தஞ்சாவூா் பெரிய கோயிலில் ஏற்கெனவே தொல்லியல் துறை சாா்பில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 36 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டன. ஆனால், காலப்போக்கில் அவையெல்லாம் பழுதாகிவிட்டன.
இதனால் இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் தஞ்சாவூா் அரண்மனை தேவஸ்தானம் சாா்பில் பெருவுடையாா் சன்னதி முன் 2 கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, கண்காணிக்கப்பட்டது. ஆனால், இது போதுமானதாக இல்லாததால், மேலும் கூடுதல் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த இந்து சமய அறநிலையத் துறையும், தஞ்சாவூா் அரண்மனை தேவஸ்தானமும் முடிவு செய்தன. இதன்படி, பெருவுடையாா் சன்னதி முன்புறமும், இரு வாயில்களிலும் கூடுதலாக ரூ. 65 ஆயிரம் மதிப்பில் 6 கேமராக்கள் 2 நாள்களுக்கு முன்பு பொருத்தப்பட்டு, நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன.
இதனிடையே, தொல்லியல் துறை சாா்பில் கோயில் முழுவதும் ஏறத்தாழ 100 அதிநவீன கேமராக்கள் பொருத்துவதற்கான பொருள்கள் வந்துள்ளன. இதற்கான பணி விரைவில் தொடங்கப்படவுள்ளது.
டிரெண்டிங்
சித்திரைத் தேரோட்டம்: தஞ்சைப் பெரிய கோயிலில் பந்தக்கால் முகூர்த்தம்!
புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூா், கன்னியாகுமரி தேவஸ்தானங்களுக்கு ரூ.100 கோடி மானியம் : அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு தகவல்
உன்னதமான நேரம் இது!
உறைந்த ஆறுகளில் நடக்கலாம்...
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...