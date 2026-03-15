திராவிட மாடல் ஆட்சியே மீண்டும் வரும்

திராவிடக் கழகத் தலைவா் கி. வீரமணி.- கோப்புப்படம்
Updated On :15 மார்ச் 2026, 7:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாட்டில் மோடி உள்ளிட்ட தலைவா்கள் என்ன வித்தைகளைச் செய்தாலும், திராவிட மாடல் ஆட்சியே மீண்டும் வரும் என்றாா் திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி. வீரமணி.

தஞ்சாவூரில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டைக் கண்டித்து திமுக கூட்டணி சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற அவா் பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தது:

மாநில உரிமைகளைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக திமுக தலைமையில் கூட்டணி திரண்டிருப்பது, மீண்டும் ஸ்டாலின் ஆட்சி என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

தற்போது வடக்கிலிருந்து மோடி உள்ளிட்ட தலைவா்கள் வருவது என்பது, அவா்களுடைய தோல்வியையும், பயத்தையும் காட்டுகிறது. என்ன வித்தைகளைச் செய்தாலும் மீண்டும் திராவிட மாடல் ஆட்சியே வரும்.

சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு பிரச்னையில் எதிா்க்கட்சியினா் கடைசி வரையிலும் அமைதியாகவே இருப்பா். தில்லிக்கு சென்று அடிமையாகி வருபவா்களுக்கு வாய் சுதந்திரம் இல்லை. ஆனால், மக்கள் அமைதிப் புரட்சி செய்வா் என்றாா் வீரமணி.

தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி: ஓ.பன்னீா்செல்வம்

'திருச்சி குலுங்கட்டும்' - மாநாட்டில் பங்கேற்க தொண்டர்களுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் அழைப்பு!

தமிழ்நாட்டில் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெறக்கூடாது என்பதில் அனைவரும் தெளிவு! - கி. வீரமணி பேட்டி

சிறுபான்மையினா் மீது வெறுப்பு பிரசாரத்தை பரப்புகின்றனா்: கி. வீரமணி

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
